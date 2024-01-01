Для чого митникам рідкісні щоглові навантажувачі iMOW 20

Спецтранспорт служитиме в міжнародних автомобільних пунктах пропуску (МАПП) на заході країни. Чотири машини вже відправлено на митні пости "Тиса", "Ужгород", "Лужанка" та "Ягодин".

Днями решта навантажувачів дні буде доставлена постам "Красноїльськ", "Дяківці", "Старокозаче" та "Росошани. Про це повідомляє Держмитслужба.

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Навантажувачі Imow 20 від Проекту USAID "Економічна підтримка України" передано митникам з метою розвитку прикордонної інфраструктури для покращення пропускної спроможності на кордоні.

Основним завданням цих машин є спрощення процесів розвантаження та завантаження товарів у пунктах пропуску. Від використання електронавантажувачів суттєво скоротиться час для митного оформлення товарів, що в свою чергу позитивно вплине на загальну пропускну спроможність пунктів пропуску.

Щоглові навантажувачі iMOW 20 мають триточкове колісне виконання. Вони не так часто зустрічаються в Україні, як чотириколісні. До того ж бренд також рідкісний гість на українському ринку відносно більш поширених машин Linde Heli чи Still.

Однак триколісна ходова база доволі зручна, особливо для роботи в умовах закритих приміщень. Завдяки задньому колесу така машини може розвертатися практично на місці довкола свої осі.

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Робочі характеристики також сприятливі для результативної роботи. Щогловий навантажувач може брати на вила піддони чи інший вантаж масою дві тонни. Операційна висота тут стандартна для машин такого класу - трішечки не дотягує до п’яти метрів.

Сама щогла триплексна, має невеличкий кут нахилу вперед/назад. Акумуляторної батареї вистачає на робочу зміну.

Фото: Держмитслужба