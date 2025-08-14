Для чего в Кагарлык купили бульдозер с компакторным отвалом

До нынешнего времени предприятие эксплуатировало старенький бульдозер, который больше ремонтировался, чем работал. Часто приходилось нанимать такую технику у местного агрохозяйства. Как сообщает на своей ФБ-странице Кагарлыкский горсовет, теперь коммунхоз будет иметь свою технику.

На приобретение бульдозера со специальным фронтальным отвалом по решению депутатов горсовета выделено четыре миллиона гривен. Сумма большая, но такие затраты оправданы.

Читайте также Специальные машины будут разбирать завалы в Донецкой области

Работы спецмашине будет хватать круглый год. Это не только окучивание твердых бытовых отходов и рекультивация свалки, но и дорожные работы, в том числе содержание дорог и улиц в зимний период, распланировка грунта на стройплощадках, ликвидация завалов, механическое приготовление песчано-солевой смеси для противогололедных мероприятий и тому подобное.

Фото: Кагарлыкский горсовет

Всем критериям для выполнения вышеперечисленных операций бульдозер Sinomach GTY 160 соответствует сполна. Это – мощная машина для земляных и других работ. Кроме фронтального плуга (отвала) трактор имеет еще и кормовую навеску – зубчатый рыхлитель.

В моторной наши стоит турбонаддувный 6-цилиндровый дизельный двигатель Weichai Power WD10G178E25 мощностью 178 л.с. В паре работает механическая коробка передач на 5 скоростей вперед и 4 скорости заднего хода.

Читайте также Тракторы от Баффета станут разминировщиками благодаря украинским производителям

Бульдозер будет использоваться на формировании и трамбовке слоев полигона твердых бытовых отходов (ТБО). Несмотря на то, что это не компактор для работы с ТБО, трактор будет активно использоваться именно на таких операциях.

Фото: Кагарлицкий горсовет

На это указывает специальное исполнение фронтального отвала, присущего именно компакторам – верхняя часть рабочего органа дополнительно укрупнена специальным решетчатым экраном. Это позволяет брать большие объемы мусора на окучивании.

Рабочее место оператора в шестиугольной кабине соответствует всем стандартам безопасности, эргономики и комфорта. Для летней жары приятную температуру здесь будет держать кондиционер. Зимой также комфорт гарантирован – в салоне будет тепло, свежо и тихо от внешнего грохота.