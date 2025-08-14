Для чого в Кагарлик купили бульдозер з компакторним відвалом

До нинішнього часу підприємство експлуатувало старенький бульдозер, який частіше ремонтувався, ніж працював. Часто доводилося наймати таку техніку у місцевого агрогосподарства. Як повідомляє на своїй ФБ-сторінці Кагарлицька міськрада, тепер комунгосп матиме свою техніку.

На придбання бульдозера зі спеціальним фронтальним відвалом за рішенням депутатів міськради виділено чотири мільйони гривень. Сума велика, але такі затрати виправдані.

Роботи спецмашині вистачатиме круглий рік. Це не тільки підгортання твердих побутових відходів та рекультивація сміттєзвалища, але й дорожні роботи, в тому числі утримання доріг і вулиць в зимовий період, розпланування ґрунту на будмайданчиках, ліквідація завалів, механічне приготування піщано-сольової суміші для протиожеледних заходів тощо.

Фото: Кагарлицька міськрада

Усім критеріям для виконання перехованих вище операцій бульдозер Sinomach GTY 160 відповідає сповна. Це – потужна машина для земляних та інших робіт. Окрім фронтального плуга (відвалу) трактор має ще й кормову навіску – зубчатий розпушувач.

В моторній наші стоїть турбонаддувний 6-циліндровий дизельний двигун Weichai Power WD10G178E25 потужністю 178 к.с. В парі працює механічна коробка передач на 5 швидкостей вперед та 4 швидкості заднього ходу.

Бульдозер буде використовуватися на формуванні й трамбуванні шарів полігону твердих побутових відходів (ТПВ). Попри те, що це не компактор для роботи з ТПВ, трактор буде активно використовуватися саме на таких операціях.

Фото: Кагарлицька міськрада

На це вказує спеціальне виконання фронтального відвалу, притаманного саме компакторам – верхня частина робочого органу додатково укрупнена спеціальним решітчастим екраном. Це дозволяє брати більші об’єми сміття на підгортанні.

Робоче місце оператора в шестикутній кабіні відповідає усім стандартам безпеки та комфорту. Для літньої спеки приємну температуру тут буде тримати кондиціонер. Зимою також комфорт гарантований - в салоні буде тепло, свіжо і тихо від зовнішнього гуркоту.