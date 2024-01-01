Трактори від Баффета стануть розміновувачами завдяки українським виробникам

На минулому тижні відбулося тестування такої техніки. В ході випробувань, що проходили у кілька етапів, було підірвано 5 протитанкових мін.

Навіть під таким агресивним матеріалом, пише перший віцепрем'єр-міністр України, міністр економіки України Юлія Свириденко, навісне обладнання лишилося неушкодженим й було придатним для подальшого використання.

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"Що важливо для мене, як Міністерки економіки, то це навісне обладнання, виготовлене українськими розробниками", – повідомила очільниця згаданого відомства.

В короткому повідомленні сповіщається, що оператор за важелями підганяє трактор до краю поля, яке потрібно розміновувати. Далі завдяки дистанційному управлінню він керує цією машиною на відстані.

Фото: Юлія Свириденко

Трактор штовхає попереду кількатонні ролери. Потрапляючи на вибухонебезпечний предмет, ролер своєю масою активує міну. Якщо навіть навісний пристрій розмінування буде критично пошкоджений, його можна легко замінити новим й відремонтувати.

Завдяки виробництву навіски в Україні "…час заміни та і вартість логістики зведені до мінімуму".

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Щоправда, які трактори з дистанційним управлінням планує постачати Говард Баффет, у короткому повідомленні не згадується. Однак з кількох фото на випробуваннях добре видно, що тест проходить бульдозер Caterpillar D6R LGP.

Ця 17-тонна землерийна машина – одна з найпопулярніших у лінійці виробника, добре знана у цивільній сфері. Бульдозер з силовим потенціалом 180 чи 200 к.с. залюбки використовують будівельники, гірники, дорожники. Ймовірно, такі машини з дублюючим дистанційним постом управління постачатимуться й для розмінування.

"Ми маємо думати в першу чергу не про те, як зберегти якомога більше вцілілих машин, а про те, щоб швидше розмінувати нашу землю і зберегти якомога більше життів", – зазначив Говард Баффет.