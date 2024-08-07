Японська машина розмінування дорогою в Україну злетіла з платформи: фото, відео

Інцидент стався близько першої години ночі з вівторка на середу й мав лише технічні наслідки. Попри те, що аварія сталася на жвавому перехресті Posthof і Arbeidersstraat біля станції Berchem, якихось травм пішоходам чи учасникам дорожнього руху не причинено. Про це сповіщають місцеві ресурси.

За словами поліцейських, гусеничну машину везли в Україну. Вона прибула з Японії. І хоча ніде в повідомленнях не йдеться про марку машини розмінування та магістральний тягач з напівпричепом, на окремих фото та відео (можна подивитися тут) добре видно, що перевозився адаптований під розмінування бульдозер Komatsu D85 MS.

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Цей трактор має броньовану кабіну для оператора, але також може керуватися дистанційно. Щоправда, замість класичного бульдозерного плуга (відвалу) для земляних робіт трактор мав навіску розмінування з мотовилом молоточків.

Фото: Марк Де Рек

Навісний робочий інструмент в операційному режимі наче мульчер вгризається в землю і при наявності вибухових пристроїв активує їх на підрив. Відео про роботу такої машини можна побачити нижче.

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Чотиривісний напівпричіп Kel-Berg з подвійними шинами тягнув магістральний 3-вісний тягач Volvo FH. Вочевидь, причиною зсуву трактора з платформи стало не стільки погане кріплення, скільки закони фізики.

Експерти Авто24 схиляються до думки, що ймовірно, у повороті на перехресті водій вибрав дещо прискорений рух, ніж цього вимагали обставини. В режимі повороту на більшій швидкості багатотонний трактор з масивною фронтальною навіскою розмінування під впливом інерційної сили зірвало з кріплення й стався зсув.

Оскільки бульдозер жодних кульбітів не здійснив і навіть не перекинувся, а тільки зсунувся лівим бортом донизу, то він не зазнав навіть найменших пошкоджень. Щобільше, на його кузові відсутні навіть подряпини.

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Не зазнала пошкоджень й навіска розмінування. Навіть асфальт цього перехрестя в місці зсуву лівої гусениці не пощербився. Часткових пошкоджень зазнав від нахилу на бік хіба що напівпричеп.

На світанку відповідні служби підігнали до місця інциденту потужний автомобільний кран на спецшасі. Компанія Aertssen, що спеціалізується на підйомі та переміщенні великих і важких вантажів, з його допомогою на спеціальних стропах в чотирьох місцях кріплення підняла трактор. Його перемістили на великоваговий евакуатор, відвезли у безпечне місце й потім перевантажити на резервний трейлер перевізника.

Фото: BFM

У що обійшлося перевізнику послуга автокрана, евакуатора та поліції, що практично цілу ніч до ранку чергувала на місці аварії й регулювала рух, не повідомляється. Чи буде це визнано страховим випадком – також інформація відсутня. Більш детально про операцію з перевантаження трактора розмінування можна переглянути тут.

Відомо тільки те, що серйозних перебоїв у русі транспорту на цій ділянці дороги у ранкову годину пік не сталося. Є й приємна новина: машина розмінування вже їде в Україну, де на неї з нетерпінням чекають.