Японская машина разминирования по дороге в Украину слетела с платформы: фото, видео

Инцидент произошел около часа ночи со вторника на среду и имел лишь технические последствия. Несмотря на то, что авария произошла на оживленном перекрестке Posthof и Arbeidersstraat возле станции Berchem, каких-либо травм пешеходам или участникам дорожного движения не причинено. Об этом сообщают местные ресурсы.

По словам полицейских, гусеничную машину везли в Украину. Она прибыла из Японии. И хотя нигде в сообщениях не говорится о марке машины разминирования и магистральном тягаче с полуприцепом, на отдельных фото и видео (можно увидеть здесь) хорошо видно, что перевозился адаптированный под разминирование бульдозер Komatsu D85 MS.

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Этот трактор имеет бронированную кабину для оператора, но также может управляться дистанционно. Правда, вместо классического бульдозерного плуга (отвала) для земляных работ трактор имел навеску разминирования с мотовилом молоточков.

Фото: Марк Де Рек

Навесной рабочий инструмент в операционном режиме как мульчер вгрызается в землю и при наличии взрывных устройств активирует их на подрыв. Видео о работе такой машины можно увидеть ниже.

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Четырехосный полуприцеп Kel-Berg с двойными шинами тянул магистральный 3-осный тягач Volvo FH. Очевидно, причиной смещения трактора с платформы стало не столько плохое крепление, сколько законы физики.

Эксперты Авто24 склоняются к мнению, что вероятно, в повороте на перекрестке водитель выбрал несколько ускоренное движение, чем этого требовали обстоятельства. В режиме поворота на большей скорости многотонный трактор с массивной фронтальной навеской разминирования под воздействием инерционной силы сорвало с крепления и произошло смещение.

Поскольку бульдозер никаких кульбитов не совершил и даже не перевернулся, а только сдвинулся левым бортом вниз, то он не получил даже малейших повреждений. Более того, на его кузове нет даже царапин.

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Не получила повреждений и навеска разминирования. Даже асфальт этого перекрестка в месте смещения левой гусеницы не поцарапался. Частичные повреждения получил от наклона на бок разве что полуприцеп.

На рассвете соответствующие службы подогнали к месту инцидента мощный автомобильный кран на спецшасси. Компания Aertssen, специализирующаяся на подъеме и перемещении больших и тяжелых грузов, с его помощью на специальных стропах в четырех местах крепления подняла трактор. Его переместили на тяжеловесный эвакуатор, отвезли в безопасное место и затем перегрузили на резервный трейлер перевозчика.

Фото: BFM

Во что обошлось перевозчику услуга автокрана, эвакуатора и полиции, которая практически всю ночь до утра дежурила на месте аварии и регулировала движение, не сообщается. Будет ли это признано страховым случаем – также информация отсутствует. Более подробно об операции по перегрузке трактора разминирования можно посмотреть здесь.

Известно только то, что серьезных перебоев в движении транспорта на этом участке дороги в утренний час пик не произошло. Есть и приятная новость: машина разминирования уже едет в Украину, где ее с нетерпением ждут.