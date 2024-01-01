Тракторы от Баффета станут разминировщиками благодаря украинским производителям

На прошлой неделе состоялось тестирование такой техники. В ходе испытаний, проходивших в несколько этапов, было взорвано 5 противотанковых мин.

Даже под таким агрессивным материалом, пишет первый вице-премьер-министр Украины, министр экономики Украины Юлия Свириденко, навесное оборудование осталось неповрежденным и осталось пригодным для дальнейшего использования.

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"Что важно для меня, как министра экономики, то это навесное оборудование, изготовлено украинскими разработчиками", – сообщила руководительница упомянутого ведомства.

В коротком сообщении говорится, что оператор за рычагами подгоняет трактор к краю поля, которое нужно разминировать. Далее благодаря дистанционному управлению он управляет этой машиной на расстоянии.

Фото: Юлия Свириденко

Трактор толкает впереди многотонные роллеры. Попадая на взрывоопасный предмет, роллер своей массой активирует мину. Если даже навесное устройство разминирования будет критически повреждено, его можно легко заменить новым и отремонтировать.

Благодаря производству навески в Украине "...время замены и стоимость логистики сведены к минимуму".

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Правда, какие тракторы с дистанционным управлением планирует поставлять Говард Баффет, в коротком сообщении не упоминается. Однако из нескольких фото на испытаниях хорошо видно, что тест проходит бульдозер Caterpillar D6R LGP.

Эта 17-тонная землеройная машина – одна из самых популярных в линейке производителя, хорошо известна в гражданской сфере. Бульдозер с силовым потенциалом 180 или 200 л.с. охотно используют строители, горняки, дорожники. Вероятно, такие машины с дублирующим дистанционным постом управления будут поставляться и для разминирования.

"Мы должны думать в первую очередь не о том, как сохранить как можно больше уцелевших машин, а о том, чтобы быстрее разминировать нашу землю и сохранить как можно больше жизней", – отметил Говард Баффетт.