Для чего в обновленную версии Volvo FL 4x4 поставили новые мосты

Это не премьерная машина, а модернизированная версия с предыдущей полноприводной двухосной модели серии FL. Как говорится на сайте производителя, это – модифицированная гражданская версия для внедорожной производительности и экстремальной эксплуатации.

Многие эксперты склоняются к мнению, что здесь имеем уже готовый вариант военной машины. Для этого практически переделок не требуется, стоит нанести разве что маскировочную краску в military-стиле.

Новая версия Volvo FL 4x4 получила новые более надежные и выносливые передний и задний мосты. Тут стоит добавить, что вместе с этим пришли новые передаточные числа мостов для поддержки полноприводной трансмиссии. Потенциал проходимости вырос существенно.

Фото: Volvo Trucks

В сочетании с прочным кузовом, одинарными шинами и большим дорожным просветом, обновленная модель грузовика имеет возможности отвечать самым требовательным требованиям не только в строительном сегменте, но и в спасательных, пожарных, энергетических, энергоснабжающих компаниях и, конечно, в сфере обороны, если такая необходимость возникнет.

"Мы видим четкую тенденцию к росту спроса на такой тип грузовиков со стороны наших клиентов. Этот компактный, ловкий и легко маневренный грузовик 4x4 обеспечит доступ к отдаленным районам в сложных условиях – это рабочая лошадка, создана с четким назначением", – говорит руководитель отдела управления продуктами Volvo Trucks Ян Ельмгрен.

У новой модели два варианта кабины – классический дневной салон на двух человек (водитель и пассажир) и двухрядный кубрик на шесть человек.

Фото: Volvo Trucks

Как и все машины двойного назначения, а именно такой статус ей можно дать, здесь в перечне дополнительного оборудования указано фронтальную лебедку и защитную дугу. Также осуществлена защита фар и дополнительная защита раздаточной коробки передач для экстремальной езды по бездорожью.

Для силового наполнения обновленной версии Volvo FL 4x4 поставили эффективный 8-литровый дизельный двигатель Volvo. Правда, его потенциал не указали. Если о мостах сказано, что они новые, то о новом моторе не упоминается. Вероятно здесь тот же двигатель, что и в предыдущей полноприводной версии Volvo FL 280 FL 4X4 на 280 л.с.

Фото: Volvo Trucks