Для чого в оновлену версії Volvo FL 4x4 поставили нові мости

Це не прем'єрна машина, а модернізована версія з попередньої повнопривідної двовісної моделі серії FL. Як йдеться на сайті виробника, це – модифікована цивільна версія для позашляхової продуктивності та екстремальної експлуатації.

Чимало експертів схиляються до думки, що тут маємо вже готовий варіант військової машини. Для цього практично перероблень не потрібно, варто нанести хіба що маскувальну фарбу в military-стилі.

Читайте також Volvo Trucks показав броньовану вантажівку з двигуном Euro3 і мінімум електроніки

Нова версія Volvo FL 4x4 отримала нові більш надійні та витриваліші передній й задні мости. Тут варто додати, що разом з цим прийшли нові передавальні числа мостів для підтримки повнопривідної трансмісії. Потенціал прохідності зріс суттєво.

Фото: Volvo Trucks

У поєднанні з міцним кузовом, одинарними шинами та великим дорожнім просвітом, оновлена модель вантажівки має можливості відповідати найвимогливішим вимогам не лише у будівельному сегменті, але й у рятувальних, пожежних, енергетичних, енергопостачальних компаніях і, звісно, у сфері оборони, якщо така необхідність виникне.

Читайте також Volvo Trucks обіцяє запас ходу вантажівці в 600 кілометрів

"Ми бачимо чітку тенденцію до зростання попиту на такий тип вантажівок з боку наших клієнтів. Ця компактна, спритна та легко маневрова вантажівка 4x4 забезпечить доступ до віддалених районів у складних умовах – це робоча конячка, створена з чітким призначенням", – каже керівник відділу управління продуктами Volvo Trucks Ян Єльмгрен.

У нової моделі два варіанти кабіни – класичний денний салон на двох осіб (водій та пасажир) та дворядний кубрик на шістьох осіб.

Фото: Volvo Trucks

Як і всі машини подвійного призначення, а саме такий статус їй можна дати, тут у переліку додаткового обладнання вказано фронтальну лебідку та захисну дугу. Також здійснено захист фар та додатковий захист роздавальної коробки передач для екстремальної їзди по бездоріжжю.

Читайте також Volvo Trucks розробила новий алгоритм захисту пішоходів і велосипедистів

Для силового наповнення оновленої версії Volvo FL 4x4 поставили ефективний 8-літровий дизельний двигун Volvo. Щоправда, його потенціал не вказали. Якщо про мости сказано, що вони нові, то про новий мотор не згадується. Ймовірно тут той самий двигун, що й у попередній повнопривідній версії Volvo FL 280 FL 4X4 на 280 к.с.

Фото: Volvo Trucks