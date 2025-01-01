Для чего водолазам автопоезд MAN

Разработку и строительство этого уникального центра осуществили специалисты компании Polycar. Специальный мобильный водолазный комплекс (СМВК) построен в составе автопоезда по модульной системе.

Здесь использовали MAN TGS 33.400 (400 л.с., МКПП, Евро-5) с колесной формулой 6×6 и двухосный дышловой прицеп отечественного производителя TAD.

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Первый блок – это мобильная водолазная станция, оснащена всем необходимым для перевозки личного состава и сопутствующего оборудования.

Фото: Polycar

Особая конструкция модуля позволяет осуществлять погружение непосредственно с берега водоема.

В этот модуль входит:

система снабжения воздуха (компрессор, распределительный блок, 8 баллонов по 80 л каждый);

дизельный генератор на 19 кВт для обеспечения комплекса электроэнергией;

оборудованное место для руководителя группы со всеми необходимыми средствами связи;

климатические системы (обогрев, вентиляция, кондиционирование);

система энергосбережения на базе зарядной станции EcoFlow DELTA Pro;

Стеллажи и шкафы для хранения и транспортировки водолазного снаряжения, запасных частей, инструментов и личного имущества.

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Кроме этого, модуль обеспечения имеет отдельный вход в спальный отсек, где расположено 7 спальных мест для командира и личного состава – группы водолазов.

Технический модуль, построен на базе двухосного прицепа, имеет два входа – боковой для персонала и раздвижные двери сзади для удобной загрузки громоздкого оборудования. Наличие собственной барокамеры позволяет проводить тренировки, а также обеспечивает декомпрессию водолазов после погружения на большую глубину.

Фото: Polycar

Фургон также имеет рабочее место врача со средствами связи, доступом к интернету и другим оборудованием.

СМВК заявлено как уникальное многофункциональное транспортное средство, которое пригодится спасательным службам, центрам по подготовке водолазов и другим профильным организациям.