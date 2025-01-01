Для чого водолазам автопоїзд MAN

Розробку та будівництво цього унікального центру здійснили фахівці компанії Polycar. Спеціальний мобільний водолазний комплекс (СМВК) побудовано у складі автопоїзда за модульною системою.

Тут використали MAN TGS 33.400 (400 к.с., МКПП, Євро-5) з колісною формулою 6×6 та двовісний дишловий причіп вітчизняного виробника TAD.

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Перший блок — це мобільна водолазна станція, оснащена всім необхідним для перевезення особового складу та супутнього обладнання.

Фото: Polycar

Особлива конструкція модуля дає змогу здійснювати занурення безпосередньо з берега водойми.

До цього модуля входить:

система постачання повітря (компресор, розподільчий блок, 8 балонів по 80 л кожен);

дизельний генератор на 19 кВт для забезпечення комплексу електроенергією;

обладнане місце для керівника групи з усіма необхідними засобами зв’язку;

кліматичні системи (обігрів, вентиляція, кондиціювання);

система енергозбереження на базі зарядної станції EcoFlow DELTA Pro;

Стелажі та шафи для збереження і транспортування водолазного спорядження, запасних частин, інструментів та особистого майна.

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Окрім цього, модуль забезпечення має окремий вхід до спального відсіку, де розташовано 7 спальних місць для командира та особового складу – групи водолазів.

Технічний модуль, побудований на базі двовісного причепа, має два входи — бічний для персоналу та розсувні двері ззаду для зручного завантаження громіздкого обладнання. Наявність власної барокамери дає змогу проводити тренування, а також забезпечує декомпресію водолазів після занурювання на велику глибину.

Фото: Polycar

Фургон також має робоче місце лікаря з засобами зв’язку, доступом до інтернету та іншим обладнанням.

СМВК заявлено як унікальний багатофункціональний транспортний засіб, який стане у пригоді рятувальним службам, центрам із підготовки водолазів та іншим профільним організаціям.