Для лунохода разработали беспроводную зарядку

Разработчиком инновационной системы зарядки является компания Astrobotic. Она уже провела пилотные испытания своего CubeRover и передала его заказчику: система способна осуществлять надежную, высокоэффективную передачу энергии в экстремальных условиях лунной поверхности.

Как сообщает eeNews Europe, рабочая модель беспроводного зарядного устройства мощностью 125 Вт теперь коммерчески доступна для передовых энергетических решений космических применений в рамках акции стоимостью 5,8 миллиона долларов. Более мощная модель беспроводного зарядного устройства мощностью 400 Вт проходит дальнейшие испытания и показала эффективность передачи энергии до 85%.

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Над системой работали в кооперации несколько компаний. К разработке Astrobotic присоединились ученые из Bosch, Вашингтонского университета (UW) и исследовательского центра NASA Glenn в Кливленде, штат Огайо. Предварительные испытания провели в Космическом центре им. Кеннеди NASA во Флориде. Там систему беспроводной зарядки Astrobotic специально покрыли 4-сантиметровым реголитом (лунной пылью), но она не претерпела ухудшения производительности для передачи энергии.

"Это основа для единого, совместимого стандарта энергии для Луны и Марса. Мы предлагаем решение для беспроводной зарядки, что может поддерживать межведомственные межотраслевые миссии, созданные для выживания в самых суровых планетарных условиях", – говорит генеральный директор Astrobotic Джон Торнтон.

Фото: Astrobotic

Разработчики уточнили, что беспроводная система предназначена для обеспечения питания от лунного посадочного модуля Astrobotic или платформы Vertical Solar Array Technology (VSAT) для лунохода/марсохода и научных миссий, а также обеспечивает легкую зарядку инструментов, которые используют астронавты.

Энергия от источника преобразуется в беспроводную с помощью схемы передатчика WiBotic и направляется на устройство с помощью катушки антенны передатчика. Кампания приемо-сдаточных испытаний модели полета беспроводного зарядного устройства включала различные испытания в течение четырех месяцев.

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В конце января система прошла испытания на вибрацию. Оно предусматривало установку ее на стол шейкера и подвергание вибрациям, которые она будет испытывать при запуске. Наконец, было проведено тестирование электромагнитных помех (EMI), чтобы убедиться, что электроника беспроводного зарядного устройства не будет мешать электронике ракеты.

Проверка знаменует собой кульминацию многолетних лет проектирования, инженерии и испытаний. Система откроет двери для более широкого спектра научных миссий, позволяя исследователям исследовать больше регионов лунной поверхности, собирать данные высшего качества и расширять границы возможного в освоении Луны.