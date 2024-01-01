Для місяцехода розробили бездротову зарядку

Розробником інноваційної системи зарядки є компанія Astrobotic. Вона вже провела пілотні випробування свого CubeRover й передала його замовнику: система спроможна здійснювати надійну, високоефективну передачу енергії в екстремальних умовах місячної поверхні.

Як повідомляє eeNews Europe, робоча модель бездротового зарядного пристрою потужністю 125 Вт тепер комерційно доступна для передових енергетичних рішень космічних застосувань у рамках акції вартістю 5,8 мільйона доларів. Більш потужна модель бездротового зарядного пристрою потужністю 400 Вт проходить подальші випробування і показала ефективність передачі енергії до 85%.

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Над системою працювали в кооперації кілька компаній. До розробки Astrobotic долучилися вчені з Bosch, Вашингтонського університету (UW) і дослідницького центру NASA Glenn в Клівленді, штат Огайо. Попередні випробування провели у Космічному центрі ім. Кеннеді NASA у Флориді. Там систему бездротової зарядки Astrobotic спеціально покрили 4-сантиметровим реголітом (місячним пилом), але вона не зазнала погіршення продуктивності для передачі енергії.

"Це основа для єдиного, сумісного стандарту енергії для Місяця та Марса. Ми пропонуємо рішення для бездротової зарядки, що може підтримувати міжвідомчі міжгалузеві місії, створені для виживання в найсуворіших планетарних умовах",— каже генеральний директор Astrobotic Джон Торнтон.

Фото: Astrobotic

Розробники уточнили, що бездротова система призначена для забезпечення живлення від місячного посадкового модуля Astrobotic або платформи Vertical Solar Array Technology (VSAT) для місяцехода/марсохода та наукових місій, а також забезпечує легку зарядку інструментів, які використовують астронавти.

Енергія від джерела перетворюється на бездротову за допомогою схеми передавача WiBotic і надсилається на пристрій за допомогою котушки антени передавача. Кампанія приймально-здавальних випробувань моделі польоту бездротового зарядного пристрою включала різні випробування протягом чотирьох місяців.

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Наприкінці січня система пройшла випробування на вібрацію. Воно передбачало встановлення її на стіл шейкера та піддавання вібраціям, які вона відчуватиме під час запуску. Нарешті, було проведено тестування електромагнітних перешкод (EMI), щоб переконатися, що електроніка бездротового зарядного пристрою не заважатиме електроніці ракети.

Перевірка знаменує собою кульмінацію багаторічних років проєктування, інженерії та випробувань. Система відкриє двері для ширшого спектра наукових місій, дозволяючи дослідникам досліджувати більше регіонів місячної поверхні, збирати дані вищої якості та розширювати межі можливого в освоєнні Місяця.