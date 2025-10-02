Для междугородних автобусов в Европе начинают строить зарядные станции

Пилотный проект по расширению европейской сети зарядных станций стартует с немецкого города Кельн, где четыре станции быстрой зарядки установят недалеко от центра, сообщает Daimler Truck.

За весь процесс, начиная от проектирования, строительства и заканчивая эксплуатацией, будет отвечать дочерняя компания Daimler Buses Solutions. Собственные общественные зарядные станции для электробусов будут концентрироваться на основных туристических маршрутах Европы. В первую очередь это будут стоянки автобусов возле парков развлечений или в городах.

Компания стремится стимулировать расширение высокопроизводительной зарядной инфраструктуры вдали от автомагистралей в ближайшие годы. Это позволит электробусам и междугородним автобусам в будущем обслуживать даже отдаленные направления – сейчас это возможно лишь в очень ограниченных случаях.

Сейчас Daimler Buses является единственным производителем автобусов в Европе, что строит собственную общественную зарядную инфраструктуру. Фото: Daimler Truck

"Будущее автобусов за электромобильностью. Однако создание необходимой общественной зарядной инфраструктуры занимает слишком много времени. Мы хотим дать важный импульс с помощью наших зарядных станций. Наш новый электрический междугородний автобус eIntouro уже соединяет города и сельскую местность. Он также подходит для коротких поездок. Сейчас это наиболее практичные применения электробусов и междугородних автобусов вне городского общественного транспорта. Автомобиль уже выигрывает от расширения общественной зарядной инфраструктуры", – отмечает генеральный директор Daimler Buses Тилль Обервердер.

Перевозчики смогут быстро заряжать свои электробусы и автобусы – независимо от бренда – электроэнергией. В отличие от электрических городских автобусов, которые обслуживают короткие маршруты и обычно заряжаются ночью на мощности от 50 до 80 кВт, междугородние автобусы требуют особенно мощных решений для зарядки.

Упомянутые четыре новые станции быстрой зарядки в Кельне обеспечат номинальную мощность 400 кВт каждая. Станции будут доступны для посетителей 24/7. Город Кельн имеет целью использовать пилотный проект, чтобы определить, насколько хорошо будет воспринята новая общественная зарядная инфраструктура для аккумуляторно-электрических междугородних и автобусов.