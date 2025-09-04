В Shell поняли, что АЗС долго не продержатся

Менеджеры смекнули, что вскоре для классических автозаправок бензином и дизелем настанут сложные времена, потому что придется уступить электрическим зарядным станциям.

О намерениях глобального игрока на рынке АЗС Европы и мира узнавал eurotransport.de.

Замысел лежал на поверхности – различные зарядные станции свести в одну сеть. Поэтому взяли ориентир на содействие электрификации тяжелых автопарков, что в бизнесе обернется прибылью с одной стороны и станет привлекательным для перевозчиков с другой, потому что от такой новации в создании целостной сети общая стоимость владения электрическими грузовиками упадет на 25 процентов.

Сеть соединяет общественные пункты быстрой зарядки вдоль автомагистралей с полугосударственными и частными депо-зарядными станциями. В первую очередь такими как станции трехмодальной сети Contargo во внутренних районах, и поэтому специально ориентирована на операторов автопарков.

Ожидается, что "интегрированная сеть зарядки для автопарков больших грузовиков" имеет целью заполнить пробелы в инфраструктуре, уменьшить инвестиционные затраты и улучшить использование существующих мощностей. По данным Shell, даже автопарки без собственных депо могут быть электрифицированы через эту сеть.

Компания не скрывает, что центральным компонентом предложения является топливная карта Shell. Она предоставляет операторам автопарка грузовиков доступ ко всей сети зарядных станций Shell и обеспечивает упрощенное выставление счетов и прозрачный анализ данных.

Дочерняя компания Shell, SBRS, отвечает за техническую реализацию инфраструктуры зарядных станций на базе депо. Она поставляет оборудование для зарядки, интеграцию программного обеспечения и поддержку энергетической системы.

Текущим примером является сотрудничество с логистической компанией Contargo из Дуйсбурга, для которой SBRS строит комплексную частную сеть зарядных станций на базе депо. Contargo планирует до конца года эксплуатировать 90 электрогрузовиков и 90 зарядных станций.

По данным Shell, компании-участницы получают ряд экономических преимуществ: интеграция различных зарядных станций и интеллектуальное управление процессами зарядки снизят затраты на энергию.

В то же время модель позволит получить новые потоки доходов, такие как открытие собственных зарядных станций вне часов пик. Shell также обещает участникам эксклюзивный доступ к стабильным и сниженных цен на энергию за киловатт-час по всей сети.