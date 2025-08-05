"Укрнафта" приобрела все заправки сети Shell в Украине

АО "Укрнафта" и компания Shell Overseas Investments BV окончательно завершили сделку о приобретении украинской государственной компанией доли объемом 51% в ООО "Альянс Холдинг", владеющей сетью из 118 АЗК под брендом Shell в Украине. Об этом сообщает enkorr.ua со ссылкой на пресс-службу "Укрнафты".

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"Остальные 49% предприятия принадлежат Фонду государственного имущества Украины (ФГУ), то есть украинское государство сейчас является конечным владельцем 100% "Альянс Холдинга" и будет получать прибыль через распределение дивидендов", - говорится в сообщении.

По словам исполняющего обязанности директора АО "Укрнафта" Юрия Ткачука, целом, вместе с заправками Shell, под брендом Ukrnafta в течение года заработают 663 автозаправочные комплексы.

По его словам, ребрендинг заправок уже продолжается, часть новых автозаправочных комплексов уже работает под обновленным брендом.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в январе 2025 года предоставил разрешение ПАО "Укрнафта" на покупку более 50% акций ООО "Альянс Холдинг", которое оперирует сетью АЗК Shell в Украине.

"Укрнафта" - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, является оператором национальной сети АЗС. В марте 2024 года компания вступила в управление активами Glusco и в целом оперирует 544 АЗК - 461 собственными и 83 в управлении.