"Укрнафта" придбала усі заправки мережі Shell в Україні

АТ "Укрнафта" й компанія Shell Overseas Investments BV остаточно завершили угоду про придбання українською державною компанією частки обсягом 51% у ТОВ "Альянс Холдинг", що володіє мережею зі 118 АЗК під брендом Shell в Україні. Про це повідомляє enkorr.ua з посиланням на прес-службу "Укрнафти".

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"Решта 49% підприємства належать Фонду державного майна України (ФДУ), тобто українська держава наразі є кінцевим власником 100% "Альянс Холдингу" і отримуватиме прибуток через розподіл дивідендів", — йдеться у повідомлені.

Зі слів виконувача обов'язків директора АТ "Укрнафта" Юрія Ткачука, загалом, разом із заправками Shell, під брендом Ukrnafta протягом року запрацюють 663 автозаправні комплекси.

З його слів, ребрендинг заправок уже триває, частина нових автозаправних комплексів уже працює під оновленим брендом.

Як повідомлялося, Антимонопольний комітет України (АМКУ) у січні 2025 року надав дозвіл ПАТ "Укрнафта" на купівлю понад 50% акцій ТОВ "Альянс Холдинг", яке оперує мережею АЗК Shell в Україні.

"Укрнафта" — найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 544 АЗК — 461 власними й 83 в управлінні.