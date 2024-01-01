Верховный суд не будет пересматривать национализацию сети АЗС Shell

2 апреля апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда разрешила взыскать в пользу государства 49% доли в уставном капитале ООО "Альянс Холдинг" пропорционально доле подсанкционного экс-главы "Роснефти" Эдуарда Худайнатова.

Читайте также: Фонд госимущества получил 49% сети АЗС Shell в Украине

В то же время Shell как бенефициар ООО "Альянс Холдинг" не согласился с решением суда, ведь после 24 февраля 2024 года долю Худайнатова в Cicerone Holding B.V. (единственный номинальный владелец ООО "Альянс Холдинг" – ред.) размыли с 49% до 2,56%.

Впрочем, аргументы Shell не убедили апелляционную палату ВАКС, и она приняла решение в пользу государства Украина. После этого представитель Cicerone Holding B.V. подал кассационную жалобу в Верховный суд.

В Верховном суде отметили, что статья 283-1 Кодекса административного судопроизводства не предусматривает возможности обжалования решений апелляционной палаты ВАКС по делам о применении санкций, и отказался открывать кассационное производство.

Напомним, международная корпорация Shell в 2006 году создала совместно с российской группой "Альянс" совместное предприятие по управлению сетью АЗС в Украине – ООО "Альянс Холдинг". Контрольный пакет принадлежал Shell.

Читайте также: Минюст предложил национализировать сеть АЗС Shell в Украине

в 2015 году совладельцем совместного предприятия вместо российского "Альянса" стала "Независимая нефтяная компания" (ННК), которая принадлежит бизнесмену Эдуарду Худайнатову.