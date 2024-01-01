Верховний суд не буде переглядати націоналізацію мережі АЗС Shell

2 квітня апеляційна палата Вищого антикорупційного суду дозволила стягнути на користь держави 49% частки в статутному капіталі ТОВ «Альянс Холдинг» пропорційно до частки підсанкційного ексголови «Роснафти» Едуарда Худайнатова.

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Водночас Shell як бенефіціар ТОВ «Альянс Холдинг» не погодився з рішенням суду, адже після 24 лютого 2024 року частку Худайнатова у Cicerone Holding B.V. (єдиний номінальний власник ТОВ «Альянс Холдинг» – ред.) розмили з 49% до 2,56%.

Утім, аргументи Shell не переконали апеляційну палату ВАКС, і вона ухвалила рішення на користь держави Україна. Після цього представник Cicerone Holding B.V. подав касаційну скаргу до Верховного суду.

У Верховному суді наголосили, що стаття 283-1 Кодексу адміністративного судочинства не передбачає можливості оскарження рішень апеляційної палати ВАКС у справах про застосування санкцій, і відмовився відкривати касаційне провадження.

Нагадаємо, міжнародна корпорація Shell 2006 року створила спільно з російською групою «Альянс» спільне підприємство з управління мережею АЗС в Україні – ТОВ «Альянс Холдинг». Контрольний пакет належав Shell.

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2015 року співвласником спільного підприємства замість російського «Альянсу» стала «Незалежна нафтова компанія» (ННК), яка належить бізнесмену Едуарду Худайнатову.