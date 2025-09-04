В Shell зрозуміли, що АЗС довго не протримаються

Менеджери зметикували, що невдовзі для класичних автозаправок бензином та дизелем настануть складні часи, бо доведеться поступитися електричним зарядним станціям.

Про наміри глобального гравця на ринку АЗС Європи та світу дізнавався eurotransport.de.

Задум лежав на поверхні – різні зарядні станції звести в одну мережу. Отож взяли орієнтир на сприяння електрифікації важких автопарків, що в бізнесі обернеться прибутком з одного боку і стане привабливим для перевізників з іншого, бо від такої новації у створенні цілісної мережі загальна вартість володіння електричними вантажівками впаде на 25 відсотків.

Мережа з'єднує громадські пункти швидкої зарядки вздовж автомагістралей із напівдержавними та приватними депо-зарядними станціями. В першу чергу такими як станції тримодальної мережі Contargo у внутрішніх районах, і тому спеціально орієнтована на операторів автопарків.

Очікується, що "інтегрована мережа зарядки для автопарків великої вантажівки" має на меті заповнити прогалини в інфраструктурі, зменшити інвестиційні витрати та покращити використання існуючих потужностей. За даними Shell, навіть автопарки без власних депо можуть бути електрифіковані через цю мережу.

Компанія не приховує, що центральним компонентом пропозиції є паливна картка Shell. Вона надає операторам автопарку вантажівок доступ до всієї мережі зарядних станцій Shell та забезпечує спрощене виставлення рахунків і прозорий аналіз даних.

Дочірня компанія Shell, SBRS, відповідає за технічну реалізацію інфраструктури зарядних станцій на базі депо. Вона постачає обладнання для заряджання, інтеграцію програмного забезпечення та підтримку енергетичної системи.

Поточним прикладом є співпраця з логістичною компанією Contargo з Дуйсбурга, для якої SBRS будує комплексну приватну мережу зарядних станцій на базі депо. Contargo планує до кінця року експлуатувати 90 електровантажівок та 90 зарядних станцій.

За даними Shell, компанії-учасниці отримують низку економічних переваг: інтеграція різних зарядних станцій та інтелектуальне управління процесами заряджання знизять витрати на енергію.

Водночас модель дозволить отримати нові потоки доходів, такі як відкриття власних зарядних станцій поза годинами пік. Shell також обіцяє учасникам ексклюзивний доступ до стабільних та знижених цін на енергію за кіловат-годину всією мережею.