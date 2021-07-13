Японский тюнер Modellista предлагает достаточно скромное обновление для внешности внедорожника.

В то время, когда происходит презентация новой модели Toyota, специалисты компании Modellista уже работают над тюнингом для нее. В прошлом месяце Toyota представила абсолютно новый Land Cruiser 2022 модельного года, а теперь Modellista анонсировала несколько улучшений внешнего вида для свежего внедорожника.

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Набор содержит немного компонентов и меняет вид внедорожника в незначительных нюансах, но с комплектом от Modellista Land Cruiser уже не будет обычным.

Новый Land Cruiser получил от Toyota все лучшее, что имеет производитель сегодня, включая новую платформу, внешность, интерьер, технику, но не отошел далеко от предыдущей модели, сохранив лучшие качества LC200. Новый Land Cruiser ездит на платформе Toyota TNGA, заменив 5,7-литровый V8 новым твин-турбо 3,5-литровым V6, который производит 409 лошадиных сил мощности и 650 ньютон-метров крутящего момента. Modellista же предлагает Land Cruiser с переработанными передними и задними бамперами.

Фото: Toyota Land Cruiser с тюнингом от Modellista / Modellista

Спереди бампер интереснее своим стилем, чем стандартный. Корпуса противотуманных фар под углом и черное нижнее отверстие бампера придают внедорожнику более спортивный вид. Сзади обновление Modellista добавляет диффузор, продолжая спортивный стиль. Также доступны два дизайна легкосплавных колесных дисков – черный блестящий или матовый черный, оба имеют размер 21 дюйм. Можно ожидать, что вскоре Modellista расширит предложение для Land Cruiser набором с существенными изменениями, как это было с другими популярными моделями авто.