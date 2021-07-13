Японський тюнер Modellista пропонує досить скромне оновлення для зовнішності позашляховика.

У той час, коли відбувається презентація нової моделі Toyota, спеціалісти компанії Modellista вже працюють над тюнінгом для неї. Минулого місяця Toyota представила абсолютно новий Land Cruiser 2022 модельного року, а тепер Modellista анонсувала кілька покращень зовнішнього вигляду для свіжого позашляховика.

Дивіться також: Японці задешево перетворюють Toyota Venza на копію Lamborghini Urus

Набір містить небагато компонентів і змінює вигляд позашляховика у незначних нюансах, але з комплектом від Modellista Land Cruiser вже не буде звичайним.

Новий Land Cruiser отримав від Toyota усе найкраще, що має виробник на сьогодні, включаючи нову платформу, зовнішність, інтер’єр, техніку, але не відійшов далеко від попередньої моделі, зберігши кращі якості LC200. Новий Land Cruiser їздить на платформі Toyota TNGA, замінивши 5,7-літровий V8 новим твін-турбо 3,5-літровим V6, який продукує 409 кінських сил потужності та 650 ньютон-метрів крутного моменту. Modellista ж пропонує Land Cruiser з переробленими передніми та задніми бамперами.

Фото: Toyota Land Cruiser з тюнінгом від Modellista / Modellista

Спереду бампер цікавіший своїм стилем, ніж стандартний. Корпуси протитуманних фар під кутом і чорний нижній отвір бампера надають позашляховику спортивнішого вигляду. Ззаду оновлення Modellista додає дифузор, продовжуючи спортивний стиль. Також доступні два дизайни легкосплавних колісних дисків – чорний блискучий або матовий чорний, обидва мають розмір 21 дюйм. Можна очікувати, що незабаром Modellista розширить пропозицію для Land Cruiser набором з більш істотними змінами, як це було з іншими популярними моделями авто.