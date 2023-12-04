Для пустых грузовиков начал действовать международный пункт пропуска "Угринов - Долгобичув", который до этого работал на границе между Украиной и Польшей только для легкового и пассажирского транспорта.

Нововведение сделано для уменьшения онлайн-очередей и времени ожидания на пересечение основных пунктов пропуска. Эту информацию в воскресенье, 3 декабря, озвучил заместитель министра Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

По словам чиновника Мининфраструктуры, этот вариант украинская сторона неоднократно предлагала для уменьшения очередей на основных транспортных маршрутах задолго до блокады границы. Постулат привлекательности МАПП "Угринов – Долгобичув" в том, что там процедура оформления документов гораздо быстрее, поскольку это общий украино-польский пункт пропуска.

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Размещен он при въезде на польскую территорию. Польские и украинские таможенники совместно проводили таможенное оформление легкового и пассажирского транспорта, а пограничники обеих стран вместе осуществляли паспортно-режимную процедуру для пересечения границы людьми и транспортом в оба направления.

Отныне через этот таможенно-пограничный пост могут ехать пустые грузовые автомобили, массой более 7,5 тонн. Фото из открытых источников

Пограничники и таможенники обеих стран за один день согласовали между собой технологию запуска пустых коммерческих машин. Ожидается, что за сутки МАПП будет пересекать до сотни грузовиков, в т.ч. таких, что не зарегистрированы в электронной очереди.

Для такой пропускной способности, как сообщил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков, удалось договориться о запуске дополнительной полосы именно пустым грузовикам массой 7,5 тонны и более с Министерством инфраструктуры Польши, Люблинским воеводством при поддержке Еврокомиссии (DG MOVE).

Совместный польско-украинский пункт пропуска "Угринов – Долгобичув". Инфографика Мининфраструктуры

Для подмоги в упорядочении трафика на пересечение границы с территории Украины и в организации всех мер безопасности на "Угринов" прибыла команда Укртрансбезопасности. При этом прозвучала просьба к тем, кто уже зарегистрирован в еЧерзі на другой пункт пропуска: при выборе МАПП "Угринов" стоит отменить предварительную запись на другие МАПП, что поможет держать порядок в очередности.

Госпогранслужба на своем сайте уточнила, что осуществление пропуска пустых тяжеловесных транспортных средств общей разрешенной массой более 7,5 тонн (кроме пустых неочищенных цистерн) на этом пункте пропуска в направлении из Украины в Польшу началось с 01:00 (по киевскому времени) 4 декабря 2023 года.

Заезд грузовиков в пункт пропуска осуществляется в порядке общей очереди.

Как сообщает на своей странице "Укрвнештранс", по требованию польской стороны пустые неочищенные цистерны через пункт пропуска "Угринов – Долгобичув" пропускаться не будут.

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Одновременно с этим продолжаются переговоры по разблокированию основных пограничных пунктов пропуска. Как отмечает Сергей Деркач, в этой теме совместно с Министерством инфраструктуры Польши и Еврокомиссией продолжается работа.