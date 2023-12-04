Для порожніх вантажівок почав діяти міжнародний пункт пропуску "Угринів – Долгобичув", що до цього працював на кордоні між Україною та Польщею лише для легкового та пасажирського транспорту.

Нововведення зроблено для зменшення онлайн-черг і часу очікування на перетин основних пунктів пропуску. Цю інформацію у неділю, 3 грудня, озвучив заступник міністра Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

За словами посадовця Мінінфраструктури, цей варіант українська сторона неодноразово пропонувала для зменшення черг на основних транспортних маршрутах задовго до блокади кордону. Постулат привабливості МАПП "Угринів – Долгобичув" в тому, що там процедура оформлення документі набагато швидша, оскільки це спільний україно-польський пункт пропуску.

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Розміщений він при в’їзді на польську територію. Польські та українські митники спільно проводили митне оформлення легкового та пасажирського транспорту, а прикордонники обох країн разом здійснювали паспортно-режимну процедуру для перетину кордону людьми й транспортом в обидва напрямки.

Відтепер через цей митно-прикордонний пост можуть їхати порожні вантажні автомобілі, масою понад 7,5 тони. Фото з відкритих джерел

Прикордонникам і митникам обох країн за один день погодили між собою технологію запуску порожніх комерційних машин. Очікується, що за добу МАПП перетинатиме до сотні вантажівок, у т.ч. таких, що не зареєстровані в електронній черзі.

Для такої пропускної спроможності, як повідомив очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков, вдалося домовитись про запуск додаткової смуги саме порожнім вантажівкам масою 7,5 тони та більше з Міністерством інфраструктури Польщі, Люблінським воєводством за підтримки Єврокомісії (DG MOVE).

Спільний польсько-український пункт пропуску "Угринів – Долгобичув". Інфографіка Мінінфраструктури

Для підмоги у впорядкуванні трафіку на перетин кордону з території України та в організації усіх заходів безпеки на "Угринів" прибула команда Укртрансбезпеки. При цьому прозвучало прохання до тих, хто уже зареєстрований у єЧерзі на інший пункт пропуску: при виборі МАПП "Угринів" варто скасувати попередній запис, що допоможе тримати лад в черговості.

Держприкордонслужба на своєму сайті уточнила, що здійснення пропуску порожніх великовагових транспортних засобів загальною дозволеною масою понад 7,5 тони (крім порожніх неочищених цистерн) на цьому пункту пропуску у напрямку з України до Польщі розпочалося з 01:00 (за київським часом) 4 грудня 2023 року.

Заїзд вантажівок у пункт пропуску здійснюється у порядку загальної черги.

Як повідомляє на своїй сторінці “Укрзовніштранс”, на вимогу польської сторони порожні неочищені цистерни через пункт пропуску «Угринів – Долгобичув» пропускатися не будуть.

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Одночасно з цим продовжуються перемовини щодо розблокування основних прикордонних пунктів пропуску. Як зазначає Сергій Деркач, у цій темі спільно з Міністерством інфраструктури Польщі та Єврокомісією продовжується робота.