Для реконструкции моста пришлось перенаправить русло реки

Мост расположен в Закарпатской области на трассе Н-09 Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов. Вероятно, он еще и был бы рабочим и по сей день некоторое время, но водитель фуры проигнорировал установленные ограничения и укоротил жизнь этому искусственному сооружению.

Как говорится в сообщении Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, мост находился в аварийном состоянии, его срок эксплуатации превысил 60 лет. Однако он с некоторыми ограничениями действовал.

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Движение по переправе было разрешено только транспортным средствам весом не более 7 тонн. Грузовик с песком, под которым обвалился мост, в 7 раз превышал допустимый вес. После 25 июля 2023 года по этому мосту уже никто не ездил.

Фото: Госвосстановление

Нынешней весной начата реконструкция переправы. Специалисты начали демонтаж первого прогона, взялись за разбор железобетонного настила.

Для того чтобы добраться до первого прогона, подрядчики выполнили работы по перенаправлению русла реки Тересва. В старом русле обустроили насыпь и площадку для техники, задействованной на объекте.

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Следующий этап демонтажа – разбор металлических ферм первого пролета аварийного моста.

В рамках реконструкции, продолжающейся с весны 2025 года, уже разобрали конструкции всех металлических ферм двух пролетов моста и демонтировали промежуточные опоры.

Фото: Госвосстановление

Для обеспечения движения по трассе Н-09 построен временный мост из модульных конструкций, которые в рамках материально-технической помощи Украине были предоставлены Фондом Говарда Баффета.