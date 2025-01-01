Для реконструкції мосту довелося перенаправити русло річки

Міст розташований у Закарпатській області на трасі Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів. Ймовірно, він ще й був би робочим й донині деякий час, але водій фури проігнорував встановлені обмеження й вкоротив віку цій штучній споруді.

Як йдеться у повідомленні Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, міст перебував в аварійному стані, його термін експлуатації перевищив 60 років. Однак він з деякими обмеженнями діяв.

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Рух переправою було дозволено лише транспортним засобам вагою не більше 7 тонн. Вантажівка з піском, під якою обвалився міст, у 7 разів перевищувала допустиму вагу. Після 25 липня 2023 року цим мостом вже ніхто не їздив.

Фото: Держвідновлення

Нинішньою весною розпочато реконструкцію переправи. Фахівці розпочали демонтаж першого прогону, взялися за розбір залізобетонного настилу.

Для того, щоб дістатися до першого прогону, підрядники виконали роботи з перенаправлення русла річки Тересва. У старому річищі облаштували насип і майданчик для техніки, що пущена в дію на об'єкті.

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Наступний етап демонтажу – розбір металевих ферм першого прогону аварійного мосту.

У рамках реконструкції, що триває з весни 2025 року, вже розібрали конструкції всіх металевих ферм двох прольотів мосту та демонтували проміжні опори.

Фото: Держвідновлення

Для забезпечення руху трасою Н-09 побудувано тимчасовий міст із модульних конструкцій, які у рамках матеріально-технічної допомоги Україні були надані Фондом Говарда Баффета.