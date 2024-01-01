Для саммита НАТО в Гааге изготовили специальные номерные знаки

Автомобили членов делегации будут маркироваться уникальными номерными знаками. Об этом сообщает truckstar.nl.

Общий дизайн для всех одинаковый, но правая часть и центр номерной таблички будут отличаться – там размещена идентификационная информация страны-участницы.

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Такие же знаки приготовлены и для автомобилей украинской делегации, хотя наше государство не является членом НАТО. Украина приглашена на это знаковое ежегодное событие по известным причинам и будет активно участвовать в работе саммита: у Киева есть своя позиция, которая будет донесена до участников уважаемого форума.

Новый дизайн с удачно подобранной цветовой гаммой бросается в глаза сразу: пластины белого цвета с синей каймой выделяются благодаря своему уникальному внешнему виду. Слева – логотип саммита НАТО, посередине – аббревиатура страны в комбинации латинских букв, а справа – символика в виде флага той или иной страны.

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Это – временные официальные номерные знаки. Они будут использоваться только для транспортных средств официальных делегаций и иностранных гостей. Так хозяева приема чествуют участников первого в истории Нидерландов Всемирного форума, в числе которых будут десятки мировых лидеров и тысячи членов делегаций.

Будут ли таки номерные знаки ставить конкретно на персональные автомобили глав стран, не сообщается. Какие автомобили будут возить членов делегаций, также ничего не сказано. Но уже известно, что на эти дни зафрахтовано большое количество комфортабельных автобусов. Однако названия транспортных компаний по объективным причинам не озвучены.