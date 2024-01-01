Для саміту НАТО в Гаазі виготовили спеціальні номерні знаки

Автомобілі членів делегації будуть маркуватися унікальними номерними знаками. Про це повідомляє truckstar.nl.

Загальний дизайн для всіх однаковий, але права частина та центр номерної таблички відрізнятимуться – там розміщено ідентифікаційну інформацію країни-учасниці.

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Такі ж знаки приготовлено й для автомобілів української делегації, хоча наша держава не є членом НАТО. Україна запрошена на цю знакову щорічну подію з відомих причин і братиме активну участь в роботі саміту: у Києва є своя позиція, яку буде донесено до учасників поважного форуму.

Новий дизайн з вдало підібраною колірною гамою впадає в око відразу: пластини білого кольору з синьою облямівкою виділяються завдяки своєму унікальному зовнішньому вигляду. Зліва – логотип саміту НАТО, посередині – абревіатура країни в комбінації латинських літер, а праворуч – символіка у вигляду прапора тієї чи іншої країни.

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Це – тимчасові офіційні номерні знаки. Вони будуть використовуватися лише для транспортних засобів офіційних делегацій та іноземних гостей. Так господарі приймання вшановують учасників першого в історії Нідерландів Всесвітнього форуму, з поміж яких будуть десятки світових лідерів і тисячі членів делегацій.

Чи будуть таки номерні знаки ставити конкретно на персональні автомобілі глав країн, не повідомляється. Які автомобілі возитимуть членів делегацій, також нічого не сказано. Але вже відомо, що на ці дні зафрахтовано велику кількість комфортабельних автобусів. Однак назви транспортних компаній з об'єктивних причин не озвучено.