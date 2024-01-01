Для сельских медиков Прикарпатья предоставили электромобили: где они их будут заряжать

Автомобили для Центров первичной медико-санитарной помощи Ивано-Франковской области приобретены в рамках совместного проекта World Bank Ukraine "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" и Министерства здравоохранения Украины. Всего же для украинских медучреждений из 20 областей закуплено 75 электромобилей.

Четыре аккумуляторные машины из этого пакета получила Франковщина. Об этом говорится в пресс-релизе Ивано-Франковской ОГА. Целевым назначением электромобили после торжеств в областном центре 11 июня отправились в Центры первичной медицинской помощи Рожнятовской, Богородчанской Долинской, Верхнянской общин.

Где будут заряжать в прикарпатских селах электрические автомобили – неизвестно. Для этого нужно будет сделать специальные зарядки на местах дислокации машин, а это дополнительные средства из бюджета, не говоря уже о новых тарифах на электроэнергию.

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"Новый транспорт будет способствовать мобильности и эффективности предоставления медицинских услуг населению первичным звеном. Речь идет, в частности, о паллиативной помощи пациентам дома, активизацию патронажных осмотров новорожденных детей. Сейчас с фронта много наших защитников возвращаются и имеют различные инвалидности. К нам много приехало людей с инвалидностью, детей. Обновление автопарка позволит врачам своевременно и эффективно реагировать на запросы пациентов", – отметила во время передачи техники медучреждениям начальница областной военной администрации Светлана Онищук.

Электрический хэтчбек MG4 производится китайским заводом SAIC Motor.

Переданные электромобили MG4 имеют только задний привод с одним электромотором мощностью 125 кВт (170 л.с.), хотя существует и полноприводная версия. Такого силового потенциала для легкого транспортного средства достаточно.

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Автомобиль с 5-местным салоном получил аккумулятор на 51 кВт-ч и запас хода 350 км, чего достаточно для дневной работы нескольких врачей в первую и вторую смену. А вот места для маломобильных больных в этих машинах откровенно мало. Куда разумнее было бы приобрести микроавтобусы со специально оборудованным салоном.

Фото: Ивано-Франковская ОГА