Для сільських медиків Прикарпаття надали електромобілі: де вони їх заряджатимуть

Автомобілі для Центрів первинної медико-санітарної допомоги Івано-Франківської області придбано в рамках спільного проєкту World Bank Ukraine "Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя" й Міністерства охорони здоров'я України. Загалом же для українських медзакладів з 20 областей закуплено 75 електромобілів.

Чотири акумуляторні машини з того пакету отримала Франківщина. Про це йдеться в пресрелізі Івано-Франківської ОВА. Цільовим призначенням електромобілі після урочистостей в обласному центрі 11 червня відправилися у Центри первинної медичної допомоги Рожнятівської, Богородчанської Долинської, Верхнянської громад.

Де будуть заряджати у прикарпатських селах електричні автомобілі – невідомо. Для цього потрібно буде зробити спеціальні зарядки на місцях дислокації машин, а це додаткові кошти з бюджету, не кажучи вже про нові тарифи на електроенергію.

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"Новий транспорт сприятиме мобільності та ефективності надання медичних послуг населенню первинною ланкою. Йдеться, зокрема, про паліативну допомогу пацієнтам вдома, активізацію патронажних оглядів новонароджених діток. Зараз з фронту багато наших захисників повертаються і мають різні інвалідності. До нас багато приїхало людей з інвалідністю, діток. Оновлення автопарку дозволить лікарям своєчасно та ефективно реагувати на запити пацієнтів", – зазначила під час передачі техніки медзакладам начальниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Електричний хетчбек MG4 виробляється китайським заводом SAIC Motor.

Передані електромобілі MG4 мають лише задній привід з одним електромотором потужністю 125 кВт (170 к.с.), хоча існує і повноприводна версія. Такого силового потенціалу для легкого транспортного засобу достатньо.

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Автомобіль з 5-місним салоном отримав акумулятор на 51 кВт-год та запас ходу 350 км, чого достатньо для денної роботи кількох лікарів у першу та другу зміну. А от місця для маломобільних хворих в цих машинах відверто замало. І хоча вони не призначені для транспортування хворих, така можливість все ж не виключена.

Фото: Івано-Франківська ОВА