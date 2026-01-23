Для Трампа "подогнали" новый автомобиль: что это за машина

Во время Всемирного экономического форума в Давосе Donald Trump передвигался на новых SUV от Cadillac, которые недавно пополнили автопарк U.S. Secret Service. Служба официально подтвердила использование новых автомобилей, хотя детальные технические характеристики не раскрыла, сообщает Reuters.

По внешним признакам речь идет о специально модифицированных Cadillac Escalade, адаптированных под требования президентской охраны. Формально это не подтверждено, однако именно такие автомобили были замечены в кортеже президента.

Кстати к кортежу Трампа порой присоединяется электромобиль

Директор Секретной службы Шон Карран заявил, что ведомство "развивает долговременное партнерство с General Motors", интегрируя новые машины в защитный флот.

От Chevrolet до Cadillac

Традиционно во время поездок без использования лимузина "The Beast" (зверь) президенты США часто пользуются бронированными Chevrolet Suburban. Однако идея привлечения Cadillac к президентскому кортежу появилась после встречи Трампа с CEO General Motors Мэри Барра в марте.

После этой встречи руководство Секретной службы посетило инженерные мощности GM в Уоррене (штат Мичиган), где обсуждалось создание SUV нового поколения с повышенным уровнем бронезащиты.

"The Beast" готовят на будущее

Параллельно с обновлением кортежа в 2024 году Министерство внутренней безопасности США и Секретная служба заключили с GM контракт на 14,8 млн долларов на разработку следующего поколения президентского лимузина, известного под неофициальным названием "The Beast". Общая стоимость программы до 2029 года может достичь 40,8 млн долларов.

В августе контракт был расширен еще на 13,5 млн долларов, что свидетельствует об активной фазе работ над новым бронированным флагманом президентского автопарка.

Стандартный Cadillac Escalade

Проблемы и в небе

Обновление коснулось не только наземного транспорта. Во время поездки в Давос Трампу пришлось временно пересесть с Boeing 747 на меньший Boeing 757 из-за незначительной электрической неисправности.

Между тем ВВС США подтверждают, что президент получит новый самолет уже летом 2026 года. Речь идет о временном решении: в мае Трамп принял роскошный Boeing 747, переданный правительством Катара, который сейчас проходит глубокую модернизацию и дооснащение системами безопасности. Стоимость переоборудования оценивается в сотни миллионов долларов.

Также интересно у Трампа даже гольф-кар бронированный

Основная же программа по поставке двух новых самолетов Air Force One от Boeing снова претерпела задержки. По последним данным, первый из них будет готов не раньше середины 2028 года, что стало очередным сдвигом графика.

Что это означает

Для автомира эта история интересна не только политическим контекстом. Она показывает, как Cadillac все глубже интегрируется в сегмент спецтехники самого высокого уровня, постепенно вытесняя традиционные решения на базе Chevrolet. Фактически бренд возвращает себе статус не просто люксового, а государственного символа на колесах.