Tesla Cybertruck присоединилась к кортежу президента Трампа

Как сообщает Carscoops, событие произошло в начале этой недели, когда Трамп направлялся к базе SpaceX, чтобы посмотреть на запуск ракеты Starship. В какой-то момент к его конвою из черных Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburaban и одного Ford F-150 присоединился серебристый Cybertruck.

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Запуск состоялся на базе Starbase 19 ноября. Компания SpaceX заявила, что он был сделан для того, чтобы “расширить возможности кораблей и ракет-носителей и приблизиться к повторному использованию всей системы”.

Далее SpaceX сообщила, что пуск прошел успешно, однако во время полета ситуация изменилась, поскольку ракета-носитель была перенаправлена для приземления в Мексиканском заливе. Несмотря на эту незначительную ошибку, компания считает тест успешным и говорит, что он предоставил “бесценный отзыв”.

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Как известно, Дональд Трамп и Илон Маск имеют хорошие отношения и недавно новоизбранный президент назначил генерального директора Tesla на должность сопредседателя Департамента эффективности правительства. Именно поэтому неудивительно увидеть электрический пикап в кортеже главы США.