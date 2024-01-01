Tesla Cybertruck доєдналася до кортежу президента Трампа

Як повідомляє Carscoops, подія сталася на початку цього тижня, коли Трамп прямував до бази SpaceX, аби подивитись на запуск ракети Starship. В якийсь момент до його конвою з чорних Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburaban та одного Ford F-150 приєднався сріблястий Cybertruck.

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Запуск відбувся на базі Starbase 19 листопада. Компанія SpaceX заявила, що він був зроблений для того, щоб “розширити можливості кораблів і ракет-носіїв і наблизитися до повторного використання всієї системи”.

Далі SpaceX повідомила, що пуск пройшов успішно, проте під час польоту ситуація змінилася, оскільки ракета-носій була перенаправлена для приземлення в Мексиканській затоці. Попри цю незначну помилку, компанія вважає тест успішним і каже, що він надав “безцінний відгук”.

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Як відомо, Дональд Трамп та Ілон Маск мають гарні стосунки й нещодавно новообраний президент призначив генерального директора Tesla на посаду співголови Департаменту ефективності уряду. Саме тому не дивно побачити електричний пікап в кортежі очільника США.