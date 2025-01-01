Для тушения огня в тоннелях Scania разработала короткобазовое шасси машин

Как сообщил сегодня на своей странице в сети производитель, в передней части автомобиля размещен водомет OneSeven. Он имеет производительность 2000 литров воды в минуту. Также в передней части автомобиля есть инфракрасная камера, с помощью которой пожарные могут видеть ситуацию в среде огня, определять его площадь, замерять температуру. Делать это, отмечает менеджмент, не покидая машину.

Кроме обычной воды, транспортное средство также оснащено системой CAFS – пеногасителем. Его эффективность в закрытых помещениях очень эффективна для тушения пожаров. Транспортное средство также оснащено спасательным оборудованием для эвакуации и других спасательных операций.

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Спецавтомобиль Scania разрабатывала и строила в тесном сотрудничестве с Norsk Scania. Это транспортное средство является первым из двух одинаковых автоцистерн, а кузовостроителем и поставщиком является компания Braco из Лира. Пожарные службы хотели, чтобы автоцистерны для операционной работы в тоннелях были максимально маневренными и короткими.

Фото: Scania

Здесь использовано шасси Scania 500 P с приводом 6x4 и управляемой задней осью. Колесная база составляет 360 сантиметров, что является самой короткой, которую Scania может поставить в сочетании с полным приводом. Задняя часть автомобиля (500 лошадиных сил) также была укорочена, чтобы уменьшить свес.

В то же время было важно построить автомобиль так, чтобы баланс веса был максимально оптимальным. При этом в техзадании пожарники хотели получить автомобиль, который может брать как можно больше воды.

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Первый изготовленный автомобиль сразу же забрала в свой автопарк пожарная станция Ройкена. Она имеет в зоне обслуживания длинный и крутой тоннель Ослофьорд, где произошло несколько серьезных пожаров.

Следующая автоцистерна прибудет осенью и будет размещена в Аскере.