Для гасіння вогню в тунелях Scania розробила короткобазове шасі машин

Як повідомив сьогодні на своїй сторінці в мережі виробник, у передній частині автомобіля розміщено водомет OneSeven. Він має продуктивність 2000 літрів води за хвилину. Також у передній частині автомобіля є інфрачервона камера, за допомогою якої пожежники можуть бачити ситуацію в середовищі вогню, визначати його площу, заміряти температуру. Робитимуть це, зазначає менеджмент, не покидаючи машину.

Окрім звичайної води, транспортний засіб також оснащений системою CAFS – піногасником. Його ефективність в закритих приміщеннях дуже ефективна для гасіння пожеж. Транспортний засіб також оснащений рятувальним обладнанням для евакуації та інших рятувальних операцій.

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Спецавтомобіль Scania розробляла та будувала у тісній співпраці з Norsk Scania. Цей транспортний засіб є першим з двох однакових автоцистерн, а кузовобудівником та постачальником є компанія Braco з Ліра. Пожежні служби хотіли, щоб автоцистерни для операційної роботи в тунелях були максимально маневровими та коротшими.

Фото: Scania

Тут використано шасі Scania 500 P з приводом 6x4 та керованою задньою віссю. Колісна база становить 360 сантиметрів, що є найкоротшою, яку Scania може поставити в поєднанні з повним приводом. Задня частина автомобіля (500 кінських сил) також була вкорочена, щоб зменшити звис.

Водночас було важливо побудувати автомобіль так, щоб баланс ваги був максимально оптимальним. При цьому в техзавданні запросили автомобіль, що може брати якомога більше води.

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Перший виготовлений автомобіль відразу ж забрала у свій автопарк пожежна станція Ройкена. Вона має у зоні обслуговування довгий і крутий тунель Ослофьорд, де сталося кілька серйозних пожеж.

Наступна автоцистерна прибуде восени і буде розміщена в Аскері.