Для Украины законтрактовано полторы сотни нидерладско-эстонских боевых роботов

Как говорится в сообщении Milrem Robotics, часть машин будут собирать на нидерландском заводе VDL Defentec в Борне, где создали новую линию окончательной сборки.

Полторы сотни беспилотных наземных аппаратов в рамках пожертвования готовятся не только при финансировании Нидерландов, но и под их непосредственным патронатом проекта.

Читайте также Французы закупили Украине беспилотные машины разминирования



"Платформа THeMIS уже доказала свою эффективность в боевых условиях. Эта поставка укрепит обороноспособность Украины. Там с 2022 года успешно работают 15 THeMIS. Для нас честь возглавить этот проект в партнерстве с Нидерландами и VDL. Мы считаем, что этот вклад существенно укрепит обороноспособность Украины", – отметил Кулдар Вяарси, CEO Milrem Robotics.

Беспилотная транспортная платформа THeMIS рассчитана для проведения разведывательных, транспортно-логистических операций, в т.ч. эвакуационных. Имея полную массу 1635 кг, этот роботизированный гусеничный дрон способен доставить в нужное место от 750 кг до 1200 кг.

Впервые об этом донате заговорили в сентябре, однако название страны-донора объявили только сейчас на официальной церемонии подписания соглашения на заводе VDL.

Читайте также Роботизированные платформы THeMIS будут разминировать и поражать танки

За поставки будет отвечать компания Milrem Robotics Netherlands в тесном сотрудничестве с VDL Defentec, которая создает специальную линию окончательной сборки на своем заводе в Борне.

Соглашением предусмотрено, что для эффективного развертывания и обслуживания в полевых условиях Milrem Robotics обучит украинских операторов и вспомогательный персонал профессиональной эксплуатации этих машин.