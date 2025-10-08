Для України законтрактовано півтори сотні нідерландсько-естонських бойових роботів

Як йдеться у повідомленні Milrem Robotics, частину машин збиратимуть на нідерландському заводі VDL Defentec у Борні, де створили нову лінію остаточного складання.

Півтори сотні безпілотних наземних апаратів у рамках пожертвування готуються не лише за фінансування Нідерландів, але й під їх безпосереднім патронатом проєкту.

"Платформа THeMIS вже довела свою ефективність у бойових умовах. Ця поставка зміцнить обороноздатність України. Там з 2022 року успішно працюють 15 THeMIS. Для нас честь очолити цей проєкт у партнерстві з Нідерландами та VDL. Ми вважаємо, що цей внесок суттєво зміцнить обороноздатність України", – зазначив Кулдар Вяарсі, CEO Milrem Robotics.

Безпілотна транспортна платформа THeMIS розрахована для проведення розвідувальних, транспортно-логістичних операцій, в т.ч. евакуаційних. Маючи повну масу 1635 кг, цей роботизований гусеничний дрон спроможний доставити в потрібне місце від 750 кг до 1200 кг.

Вперше про цей донат заговорили у вересні, однак назву країни-донора оголосили тільки зараз на офіційній церемонії підписання угоди на заводі VDL.

За постачання відповідатиме компанія Milrem Robotics Netherlands у тісній співпраці з VDL Defentec, яка створює спеціальну лінію остаточного складання на своєму заводі в Борні.

Угодою передбачено, що задля ефективного розгортання та обслуговування в польових умовах Milrem Robotics навчить українських операторів та допоміжний персонал професійній експлуатації цих машин.