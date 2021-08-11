Не так давно Маск показал миниатюрный домик Boxabl Casita, в котором живет рядом с работой. Это спровоцировало ажиотаж и огромный поток клиентов и покупателей для компании Boxabl.

Ранее мы рассказывали о том, что миллиардер живет в крошечном сборном домике Casita стоимостью около 50 тысяч долларов, который снимает у своей же компании SpaceX. Он останавливается в нем, когда бывает по делам в Бока-Чика. Это сообщение в американских СМИ вызвало взрывной рост спроса домов Boxabl. Менее чем за месяц, компания собрала 7 тысяч бронирований.

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Хотя базовая модель Casita имеет небольшие размеры, сборный дом является полноценным решением для проживания, а его цена включает внутреннюю отделку и бытовую технику: стиральную и сушильную машины, посудомоечную машину, плиту.

Маск заинтересовался компанией Boxabl в ноябре 2020 года, но официально стало известно о его судьбе в этом бизнесе в июне прошлого года. С тех пор стартап Boxabl демонстрирует стремительный рост, хотя основатель Галиано Тирамани отмечает, что это не только заслуга Маска. До того, как Маск написал в Twitter о Casita, у производителя домов был список ожидания на 40 тысяч клиентов. После сообщения Маска эта цифра подскочила до 47 тысяч.

Также Boxabl сообщает, что есть 2 тысячи оплаченных бронирований, а общее количество заказов превышает 100 тысяч единиц. Если все заказы будут выполнены, они принесут более 1 миллиарда долларов дохода. Это прекрасная цифра для компании, основанной в 2017 году. Особенно учитывая тот факт, что для клиентов сведены только 3 дома, в одном из которых и живет время от времени Илон Маск.

Boxabl недавно переехал на новую фабрику, где планирует собирать Casita каждые 90 минут до конца следующего года. В конечном итоге производство будет увеличиваться до 3 600 единиц в год, что означает примерно 28 лет на производство указанных ста тысяч заказов. У Boxabl также есть правительственный заказ на военное жилье на 10 миллионов долларов и оно является приоритетным в списке ожидания. Очевидно, что для выполнения подобного объема заказов Boxabl понадобится масштабное расширение производственных линий.

Фото: сборные дома Boxabl / Autoevolution