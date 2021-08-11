Не так давно Маск показав мініатюрний будиночок Boxabl Casita, у якому живе поруч із роботою. Це спровокувало ажіотаж і величезний потік замовників та покупців для компанії Boxabl.

Раніше ми розповідали про те, що мільярдер живе у крихітному збірному будиночку Casita вартістю близько 50 тисяч доларів, який винаймає у своєї ж компанії SpaceX. Він зупиняється у ньому, коли буває у справах у Бока-Чіка. Це повідомлення в американських ЗМІ спричинило вибуховий ріст попиту на будинки Boxabl. Менш, ніж за місяць, компанія зібрала 7000 бронювань.

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Хоча базова модель Casita має невеликі розміри, збірний будинок є повноцінним рішенням для проживання, а його ціна включає внутрішнє оздоблення та побутову техніку: пральну та сушильну машини, посудомийну машину, плиту.

Маск зацікавився компанією Boxabl у листопаді 2020 року, але офіційно стало відомо про його долю в цьому бізнесі у червні минулого року. З того часу стартап Boxabl демонструє стрімке зростання, хоча засновник Галіано Тірамані зазначає, що це не лише заслуга Маска. До того, як Маск написав у Twitter про Casita, у виробника будинків був список очікування на 40 000 клієнтів. Після повідомлення Маска ця цифра підскочила до 47 тисяч.

Також Boxabl повідомляє, що має 2000 оплачених бронювань, а загальна кількість замовлень перевищує 100 000 одиниць. Якщо всі замовлення будуть виконані, вони принесуть понад 1 мільярд доларів доходу. Це чудова цифра для компанії, заснованої у 2017 році. Особливо зважаючи на той факт, що для клієнтів було зведено лише 3 будинки, в одному з яких і живе час від часу Ілон Маск.

Boxabl нещодавно переїхав на нову фабрику, де планує збирати Casita кожні 90 хвилин до кінця наступного року. В кінцевому підсумку виробництво буде збільшуватися до 3600 одиниць на рік, що означає приблизно 28 років на виробництво означених ста тисяч замовлень. Boxabl також має урядове замовлення на військове житло на 10 мільйонів доларів і воно є пріоритетним у списку очікування. Очевидно, що для виконання подібного обсягу замовлень Boxabl знадобиться масштабне розширення виробничих ліній.

Фото: збірні будинки Boxabl / Autoevolution