Дональд Трамп может отказаться от пошлин против автопроизводителей

Трамп впервые предложил 25-процентную пошлину на импорт автомобилей из Канады и Мексики через несколько часов после своей инаугурации, однако впоследствии он отложил это решение на 30 дней.

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Пошлины вступили в силу 4 марта, но через день Трамп снова приостановил их действие, установив 2 апреля новым сроком, объявив о введении 25-процентных пошлин уже на все импортные автомобили в тот же день. Однако, как сообщает Motor1, ссылаясь на отчет The Wall Street Journal, администрация может не ввести вышеупомянутые тарифы 2 апреля.

Согласно отчету, судьба пошлин на импорт автомобилей из Канады и Мексики остается неопределенной. Они могут быть отложены, смягчены или вообще отменены в пользу взаимных тарифов для определенных стран.

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Угроза тарифов со стороны руководителей США породила неопределенность в автомобильной промышленности. Отмечается, что автопроизводители рассматривают ряд вариантов смягчения возможного нового налога, который может поднять цены и нанести ущерб работникам. Audi рассматривает возможность переложить часть расходов на потребителей, тогда как Hyundai не так беспокоится о потенциальных последствиях.