Дональд Трамп може відмовитися від мит проти автовиробників

Трамп вперше запропонував 25-відсоткове мито на імпорт автомобілів з Канади та Мексики через кілька годин після своєї інавгурації, проте згодом він відклав це рішення на 30 днів.

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Мита набули чинності 4 березня, але через день Трамп знову призупинив їх дію, встановивши 2 квітня новим терміном, оголосивши про введення 25-відсоткових мит вже на всі імпортні автомобілі того ж дня. Однак, як повідомляє Motor1, посилаючись на звіт The Wall Street Journal, адміністрація може не запровадити вищезгадані тарифи 2 квітня.

Згідно зі звітом, доля мит на імпорт автомобілів з Канади та Мексики залишається невизначеною. Вони можуть бути відкладені, пом’якшені або взагалі скасовані на користь взаємних тарифів для певних країн.

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Загроза тарифів з боку очільників США породила невизначеність в автомобільній промисловості. Зазначається, що автовиробники розглядають низку варіантів пом’якшення можливого нового податку, який може підняти ціни та завдати шкоди працівникам. Audi розглядає можливість перекласти частину витрат на споживачів, тоді як Hyundai не так турбується про потенційні наслідки.