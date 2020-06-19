"Единственный в мире автомобиль с ускорением 2G" – так описывает новинку производитель.

Осенью прошлого года нидерландский автопроизводитель Donkervoort анонсировал новую дорожную модель спорткара D8 GTO JD70, способного расплющить лицо водителя и пассажира силой ускорения.

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Перегрузка силой в 0 "же" человек способен чувствовать только в невесомости, а на поверхности Земли эта величина равна 1. Donkervoort утверждает, что создал первый дорожный автомобиль с силой бокового ускорения в поворотах больше 2G. Donkervoort планирует собрать 70 таких машин ручного производства.

Автомобиль оснащен 2,5-литровым рядным пятицилиндровым двигателем Audi с турбонаддувом мощностью 420 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с пятиступенчатой ​​гоночной коробкой передач Tremec с приводом на заднюю ось.

Donkervoort D8 GTO JD70 весит всего 700 кг благодаря повсеместному использованию карбона. При этом рама спорткара выполнена из стали, но имеет ряд элементов из карбона для прочности и легкости. JD70 стал первой моделью марки Donkervoort с электроусилителем руля.

Фото: Donkervoort D8 GTO JD70 / Donkervoort

Ускорение от 0 до 100 км/ч у D8 занимает 2,7 секунды, а вторую сотню на спидометре стрелка пересекает через 7,7 секунды после старта. Максимальная скорость составляет 280 км/ч.

Donkervoort сообщает, что половина из 70 автомобилей, планируемых к выпуску, уже выкуплена. И это при стоимости в 163 636 евро за базовую версию.

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