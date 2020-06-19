"Єдиний у світі автомобіль з прискоренням 2G" – так описує новинку виробник.

Восени минулого року нідерландський автовиробник Donkervoort анонсував нову дорожню модель спорткара D8 GTO JD70, здатного розплющити обличчя водія і пасажира силою прискорення.

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Перевантаження силою у 0 “же” людина здатна відчувати лише у невагомості, а на поверхні Землі ця величина дорівнює 1. Donkervoort стверджує, що створив перший дорожній автомобіль із силою бічного прискорення у поворотах більше 2G. Donkervoort планує зібрати 70 таких машин ручного виробництва.

Автомобіль оснащений 2,5-літровим рядним п'ятициліндровим двигуном Audi з турбонаддувом потужністю 420 кінських сил. Двигун працює в парі з п'ятиступінчастою гоночною коробкою передач Tremec із приводом на задню вісь.

Donkervoort D8 GTO JD70 важить лише 700 кг, завдяки повсемісному використанню карбону. При цьому рама спорткара виконана зі сталі, але має ряд елементів з карбону для міцності і легкості. JD70 став першою моделлю марки Donkervoort з електропідсилювачем керма.

Фото: Donkervoort D8 GTO JD70 / Donkervoort

Прискорення від 0 до 100 км/год у D8 займає 2,7 секунди, а другу сотню на спідометрі стрілка перетинає через 7,7 секунди, після старту. Максимальна швидкість становить 280 км/год.

Donkervoort повідомляє, що половина із 70 автомобілів, запланованих до випуску, вже викуплена. І це при вартості у 163 636 евро за базову версію.

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