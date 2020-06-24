Ремонт дороги Киев – Одесса, продолжается уже много лет. Трассу ремонтируют частями. В пресс-службе Офиса президента сообщили о завершении одного этапа и начале другого.

В Киевской области завершился ремонт одного из участков трассы М-05 Киев – Одесса, которая является частью международного транспортного коридора Е-95.

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Автодороги ремонтировали в рамках реализации программы "Большая стройка". Дорожники обновили 25 км дороги на территории Киевской и Черкасской областей. Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе Офиса президента.

У Зеленского заявили, что до 2021 года "Укравтодор" планирует полное обновление трассы М-05: запланировано проектирование и капитальный ремонт других участков дороги, строительство двух развязок, развитие придорожной инфраструктуры, а также установление площадок отдыха и систем взвешивания в движении.

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Под Киевом уже установили пункт автоматического весового контроля, здесь уже автоматически фиксируют вес всех грузовиков, которые ездят по этой автодороге. Сейчас пункт проходит сертификацию и стандартизацию.

Глава "Укравтодора" Александр Курбаков отметил, что вскоре начнутся работы на 40 км дороги в Киевской области, от Белой Церкви до Ставища. Сейчас это последний плохой участок дороги М-05 в области.

Сейчас дорожники проектируют участки для ремонта в трех областях. Кроме того, в этом году начнут строить дорожные развязки – одна из них запланирована у Виты Почтовой, другая – в Чабанах.

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