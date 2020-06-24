Ремонт дороги Київ — Одеса, триває вже багато років поспіль. Трасу ремонтують частинами. У прес-службі Офісу президента повідомили про завершення одного етапу і початок іншого.

У Київській області завершився ремонт однієї з ділянок траси М-05 Київ — Одеса, яка є складовою міжнародного транспортного коридору європейського коридору Е-95.

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Автошлях ремонтували у межах реалізації програми "Велике будівництво". Дорожники оновили 25 км дороги на території Київської та Черкаської областей. Про це 24 червня повідомила прес-служба Офісу президента.

У Зеленського заявили, що до 2021 року "Укравтодор" планує повне оновлення траси М-05: заплановане проектування та капітальний ремонт інших ділянок дороги, зведення двох розв’язок, розвиток придорожньої інфраструктури, а також встановлення майданчиків відпочинку та систем зважування в русі.

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Неподалік Києва вже встановили пункт автоматичного вагового контролю, тут вже автоматично фіксують вагу всіх вантажівок, які їздять цим автошляхом. Наразі пункт проходить сертифікацію та стандартизацію.

Голова "Укравтодору" Олександр Курбаков зазначив, незабаром почнуться роботи на 40 км дороги в Київській області, від Білої Церкви до Ставища. Наразі це остання погана ділянка дороги М-05 в області.

Зараз дорожники проектують ділянки для ремонту в трьох областях. Крім того, в цьому році почнуть будувати дорожні розв’язки — одна з них запланована біля Віти Поштової, інша — в Чабанах.

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