Дорогу на Буковель замело: проехать невозможно

В большинстве областей страны фиксируется снег. Больше всего осадков выпало в Житомирской и Черкасской областях - до 30 сантиметров. В Тернопольской области высота снежного покрова достигает 15 см, во Львовской, Черновицкой и Черниговской - до 8 см. Меньше, но все же ощутимо заснежено в Закарпатской и Сумской областях, где выпало до 5 см снега. Об этом сообщает Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Наиболее неблагоприятные условия сейчас наблюдаются в Ивано-Франковской области. Здесь дорожники фиксируют сильный снегопад, гололед и порывистый ветер, который вызывает снежные заносы непосредственно на проезжей части.

Ограничения движения

Из-за сложных погодных условий с 06:00 29 декабря введен полный запрет движения для всех транспортных средств на участке автомобильной дороги государственного значения Р-24 Татаров - Каменец-Подольский с 164 по 170 километр. Это дорога, которая соединяет Тернопольскую и Ивано-Франковскую области в направлении популярного курорта Буковель. О восстановлении проезда обещают сообщить дополнительно.

Сейчас работы по расчистке автодороги государственного значения Р-24 на участке Городенка - Залещики выполняют спасатели ГСЧС.

Также затруднено движение зафиксировано в Винницкой области на автодороге Т-02-3 Турбов - Погребище - Сквира на отрезке от 0 до 43 км.

Какое состояние покрытия на перевалах

На перевальных участках Карпат ситуация традиционно более сложная. На Абранском, Торунском и Латирском перевалах местами наблюдается гололедица. На Яблуницком перевале - снежная каша, а на Ужоцком - местами заснеженное покрытие. Температура воздуха здесь колеблется в пределах –5...–3 °C.

Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения задействовано 1361 единицу спецтехники и почти 1650 работников. На отдельных горных участках дорожники проводят обработку покрытия противогололедными материалами.

По информации Укргидрометцентр, 29 декабря в Украине ожидается небольшой и умеренный снег, на дорогах - гололедица. Средняя температура воздуха составит –4...–1 °C, на юге - до +1 °C. На Правобережье возможны порывы северо-западного ветра 15–20 м/с, местами метель.

Актуальную информацию о состоянии проезда автомобильными дорогами государственного значения можно получить по телефону +38 (067) 400-60-80. Водителям советуют быть максимально внимательными, учитывать погодные условия и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.