Дорогу на Буковель замело: проїхати неможливо

У більшості областей країни фіксується сніг. Найбільше опадів випало у Житомирській та Черкаській областях — до 30 сантиметрів. У Тернопільській області висота снігового покриву сягає 15 см, у Львівській, Чернівецькій та Чернігівській — до 8 см. Менше, але все ж відчутно засніжено у Закарпатській та Сумській областях, де випало до 5 см снігу. Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Найбільш несприятливі умови наразі спостерігаються в Івано-Франківській області. Тут дорожники фіксують сильний снігопад, ожеледицю та поривчастий вітер, який спричиняє снігові перемети безпосередньо на проїзній частині.

Обмеження руху

Через складні погодні умови з 06:00 29 грудня запроваджено повну заборону руху для всіх транспортних засобів на ділянці автомобільної дороги державного значення Р-24 Татарів — Кам’янець-Подільський з 164 по 170 кілометр. Це дорога, яка зʼєднує Тернопільську та Івано-Франківські області у напрямку популярного курорту Буковель. Про відновлення проїзду обіцяють повідомити додатково.

Наразі роботи з розчищення автодороги державного значення Р-24 на ділянці Городенка — Заліщики виконують рятувальники ДСНС.

Також ускладнений рух зафіксовано у Вінницькій області на автодорозі Т-02-3 Турбів — Погребище — Сквира на відрізку від 0 до 43 км.

Який стан покриття на перевалах

На перевальних ділянках Карпат ситуація традиційно складніша. На Абранському, Торунському та Латірському перевалах місцями спостерігається ожеледиця. На Яблуницькому перевалі — снігова каша, а на Ужоцькому — подекуди засніжене покриття. Температура повітря тут коливається в межах –5…–3 °C.

Для забезпечення проїзду дорогами державного значення задіяно 1361 одиницю спецтехніки та майже 1650 працівників. На окремих гірських ділянках дорожники проводять обробку покриття протиожеледними матеріалами.

За інформацією Укргідрометцентр, 29 грудня в Україні очікується невеликий та помірний сніг, на дорогах — ожеледиця. Середня температура повітря становитиме –4…–1 °C, на півдні — до +1 °C. На Правобережжі можливі пориви північно-західного вітру 15–20 м/с, місцями хуртовина.

Корисна інформація для водіїв

Актуальну інформацію про стан проїзду автомобільними дорогами державного значення можна отримати за телефоном +38 (067) 400-60-80. Водіям радять бути максимально уважними, враховувати погодні умови та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.