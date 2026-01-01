Дорожные камеры с искусственным интеллектом уже начали штрафовать водителей

Первоначальное внедрение охватило восемь пилотных зон в Афинах, пишет Carscoops. По официальным данным, только за четыре дня работы система зафиксировала почти 2500 серьезных нарушений правил дорожного движения. Такая цифра стала холодным душем для водителей и одновременно аргументом для чиновников в пользу расширения проекта.

Читайте также: В Польше двум украинским водителям автобуса выписали 52 штрафа на огромную сумму

Камеры работают полностью автоматически и не требуют присутствия полицейского. Они анализируют видеопоток в режиме реального времени, выявляя нарушения с точностью, которую трудно игнорировать.

Какие нарушения фиксирует система

Новые камеры с искусственным интеллектом не ограничиваются только контролем скорости или проезда на красный свет. Алгоритмы обучены распознавать целый спектр нарушений, в частности:

непристегнутый ремень безопасности;

использование мобильного телефона за рулем;

движение или остановку на аварийной полосе;

проезд на запрещающий сигнал светофора;

превышение установленной скорости.

В случае нарушения система автоматически сохраняет видео и фото с временной меткой, которые шифруются для защиты доказательств от подделки.

Штраф без остановки автомобиля

Вместо классической остановки на обочине водители получают цифровое сообщение - через SMS, электронную почту или государственный онлайн-портал. Там же можно просмотреть доказательства и оплатить штраф дистанционно. Формально предусмотрена и процедура обжалования, но видеозаписи обычно оставляют немного шансов на успех.

Размеры штрафов ощутимы:

за телефон или ремень безопасности - 350 евро;

за превышение скорости - от 150 до 750 евро, в зависимости от тяжести нарушения.

Одна камера - более тысячи штрафов

Самый впечатляющий результат показала одна-единственная камера на проспекте Сингру - ключевой магистрали между Афинами и портом Пирей. Только она зафиксировала более 1000 нарушений за четыре дня, то есть почти половину от общего количества. По оценкам экспертов, при таких масштабах одна AI-камера может генерировать до 750 000 евро штрафов только за три дня. Является ли это инструментом безопасности, или слишком агрессивным контролем - вопрос открытый.

От эксперимента до массового наблюдения

Пока система работает только в восьми точках и находится под управлением Министерства цифрового управления. Но планы значительно амбициознее. Правительство рассматривает развертывание до 2000 стационарных камер по всей стране, а также 500 мобильных устройств, которые будут устанавливать на общественном транспорте для контроля автобусных полос. Власти заявляют, что главная цель - уменьшение аварийности и смертности на дорогах, а также снижение нагрузки на полицию.

Также интересно: Какие новые штрафы для водителей готовит полиция

“Защищать, а не наказывать”

Министр цифрового управления Димитрис Папастергиу отметил, что проект не имеет чисто фискального характера. “Это политическое решение с четкой социальной целью: уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий и спасти человеческие жизни”, — заявил он. По его словам, система должна показать, что правила едины для всех и выполняются современными и справедливыми методами.

Тренд, который выходит за пределы Греции

Греция - далеко не единственная страна, которая полагается на искусственный интеллект в сфере дорожного контроля. Подобные системы уже работают в Великобритании, Германии, Франции, Испании, Австралии, США, Китае, Японии и на Ближнем Востоке. Афинский эксперимент лишь подтверждает: автоматизированный контроль - это не будущее, а настоящее.