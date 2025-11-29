В Польше двум украинским водителям автобуса выписали 52 штрафа на огромную сумму

Это произошло в не в один день или за несколько месяцев. Как пишет moto.pl, 59-летний водитель автобуса с украинскими номерами и его 34-летний сын годами игнорировали ограничения скорости на трассах, где работает секционный контроль.

Секционный контроль раз за разом автоматически фиксировал камерами каждое превышение средней скорости. Календарный список накапливался и достиг рекордной отметки в 52 штрафа.

Как обнаружили нарушения

Во время рейда на автомагистрали A4 инспекторы ITD обратили внимание на автобус из Украины. После проверки номерного знака в системе выяснилось, что транспортное средство многократно превышало скорость на участках, где работает секционный контроль.

Большинство превышений были зафиксированы автоматически - камерами средней скорости. В целом система зарегистрировала каждое из 52 нарушений по времени, месту и уровню превышения разрешенной скорости.

Наказание и штрафные баллы

На момент остановки за рулем был 59-летний водитель, который водил автобус на пару со своим 34-летним сыном. Для справедливого наказания на каждого из них вписали по 26 штрафов, которые в сумме составили упомянутое выше количество нарушений.

А вот со штрафными баллами равноправия не было. Отцу за нарушение инспекторы насчитали 98 штрафных баллов, а сыну – 104.

Правда, большого значения это уже не имело, поскольку такое количество штрафных баллов в соответствии с польским законодательством автоматически означает потерю водительских прав.

Во сколько обошлось нарушение

Мужчины заплатили 12 500 злотых. В конвертации это будет 144 866 гривен. Таким образом каждое из 52 зафиксированных нарушений в среднем обошлось 2 785 гривен.

Почему водители думали, что останутся безнаказанными

По мнению инспекторов, мужчины могли рассчитывать на то, что штрафы будет трудно взыскать, ведь они не являются гражданами ЕС. Если владелец или пользователь автомобиля находится за пределами Евросоюза и не реагирует на сообщения, установление фактического нарушителя часто усложняется.

Этот случай показал, что иностранные транспортные средства могут быть остановлены и проверены в любой момент – на границах, автомагистралях или во время выборочных рейдов.

Секционный контроль становится массовым

В Польше все чаще устанавливают участковые системы измерения скорости. По данным ITD, с начала года такие системы зафиксировали сотни тысяч нарушений.

Специалисты отмечают, что секционный контроль является одним из самых эффективных способов уменьшения количества случаев превышения скорости. В ближайшие месяцы планируется запуск новых участков на национальных дорогах.