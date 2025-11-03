Стало известно, почему украинский водитель ехал из Франции в Польшу только ночью

Как выяснилось, 46-летний водитель из Украины возвращался в Польшу после дорожно-транспортного происшествия во Франции.

По сообщению офицеров Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, на которых ссылается Police Press, в ходе осмотра транспортного средства выявлено сразу несколько значительных нарушений технического состояния.

Разбитая Daily ехала домой только ночью

Как говорится в протоколе описания от 28 октября, патрульные заметили не только видимые повреждения кузова 7-тонного грузовика. Внимание привлекли шины передней оси. Протектор там был настолько изношен, что кое-где было видно металлический корд.

Такое состояние рулевых колес создавало риск неконтролируемого взрыва шины в ближайшее время. Водитель был честен в признаниях относительно своих действий. Он рассказал, что для минимизации риска возвращался в Польшу только ночью, когда транспортный поток практически отсутствовал.

Несмотря на то, что водитель не владел немецким, один из патрульных владел языками и это существенно помогло в общении. Ему объяснили, что дальнейшее движение возможно только при устранении указанных недостатков.

Украинский водитель был честным

Поскольку украинец был чистосердечный в разговоре, ничего не скрывал и признал свою вину в управлении технически неисправной машиной, то наказание было минимальным.

Кроме штрафа в несколько сотен евро, который украинский водитель грузовика должен был оплатить на месте для обеспечения производства, с ним провели профилактическую беседу.

Трехзначные "орехи" для работодателя

Водителя наказали, но "досталось на орехи" и его работодателю. На польского владельца транспортного средства наложен штраф в трехзначной сумме – "лысые" шины и неудовлетворительное техническое состояние Iveco Daily вылезли ему боком.